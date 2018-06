Ricardinho vai continuar a jogar em Espanha. Em entrevista ao CM, o melhor jogador de Futsal do mundo explica os motivos.

Ricardinho vai continuar a jogar em Espanha. Em entrevista ao CM, o melhor jogador de Futsal do mundo explica os motivos.



Familiares do jogador receberam ameaças de morte quando este assumiu que tinha recebido proposta dos leões. Aos 32 anos, Ricardinho quer conquistar Mundial por Portugal antes de terminar a carreira



Recentemente falou-se muito da proposta milionária que recebeu do Sporting. O que o levou a rejeitá-la? Depois da UEFA Futsal Cup o presidente honorário foi abordado pelo director do Sporting, no dia seguinte o meu antigo agente falou comigo, mas eu disse que não queria especulações. Abordaram o Inter Movistar, que não quis negociar, então avançaram com a cláusula. Foi uma proposta incrível! Fez-me balançar. Tenho filhos, família. Estamos a falar de muito dinheiro, quase cinco vezes mais do que o meu salário. Adoro o meu trabalho, estar no Inter, ganhar pelo Inter. Mas quando és profissional...



Leia a entrevista completa a Ricardinho no site do Correio da Manhã.