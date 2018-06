Já em relação ao cancelamento da AG deste sábado , Marta Soares explicou a decisão tomada: "Estamos a 60 dias das eleições. Seria melhor para quem vier a seguir decidir como vai fazer."

Em entrevista à CMTV, Jaime Marta Soares garantiu que na Assembleia Geral de sábado tudo foi feito da forma como mandam os estatutos e que, por isso, "ninguém pode pôr em causa" essa reunião magna. De resto, nas mesmas declarações, o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting deixou claro que uma qualquer tentativa de impugnação não teria sustentação possível."Não gostava de voltar a falar. Foram difíceis, complexas… Mantive sempre firmeza, respeitei tudo o que os regulamentos e estatutos definem. Tratei os sócios todos por igual. Houve objectivo de atemorizar de Bruno de Carvalho? Não sei… Se tinha essas intenções perdeu-as com a minha firmeza", começou por dizer Marta Soares, que de seguida abordou o apoio da polícia em todo o processo e garantiu a legalidade do mesmo."Uma AG tem de ter segurança. Mas não houve qualquer elemento fardado ao pé da zona dos sócios. Ninguém pode pôr em causa a AG. Fizemos tudo como os estatutos mandam. Impugnar? Pura invenção. Não há sustentação possível. Foi um resultado correto e esperado", disse.