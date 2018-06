No Aeroporto Humberto Delgado, à partida para a Arábia Saudita, Jorge Jesus falou sobre o momento do Sporting. Sem se alongar muito - até porque assinou uma cláusula de confidencialidade -, desejou o melhor para os futebolistas que rescindiram com os leões."Não me quero alongar sobre isso, é um tema com muita sensibilidade. Todas as decisões que tomei foi a pensar no melhor para o Sporting. Os jogadores são determinantes, a peça fundamental de tudo e o que espero é que eles sejam felizes, escolham o melhor para eles, que é o que eu fiz, saindo de Portugal. Parto como amante do futebol", disse o antigo técnico verde e branco aos jornalistas.Jesus falou ainda sobre a Assembleia Geral de destituição de Bruno de Carvalho, frisando que "o clube terá futuro": "O Sporting está a passar por um processo muito importante, espero que esteja a correr tudo bem. A adesão está a ser enorme, o Sporting é grande clube e eu trouxe ao Sporting a esperança nestes três anos. O Sporting vai ter futuro, é um grande clube, tive muito orgulho em trabalhar no Benfica e no Sporting."