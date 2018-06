"Já disse publicamente que inicialmente o Bruno de Carvalho fez um bom trabalho, mas a partir de certa altura deixei de o conhecer, principalmente nos últimos meses. Mudou a forma como viu as coisas. Em vez de ser humilde, como era, achou que era 'o' presidente. O Sporting não é refém de ninguém, o Sporting é dos sócios. Não me arrependi de ter saído, naquela altura fui até criticado, diziam que era ingrato, que estava a abandonar o barco. Mas quando as pessoas não aprendem com os seus próprios erros, não há solução."

Vicente Moura, antigo vice-presidente na direcção de Bruno de Carvalho, esteve esta tarde na Altice Arena e fez votos para que, depois desta Assembleia Geral destitutiva, o Sporting encontre paz."Espero que a AG termine com esta situação que tem sido complicada. Esta turbulência faz mal ao clube, aos atletas, às finanças do clube e até ao país. Não é agradável o país ser confrontado com uma situação desta natureza. Os sócios estão a responder à chamada, acho que daqui vai sair uma voz firme a dizer o que é que nós queremos. O Sporting deseja tranquilidade para trabalhar, para resolver os problemas financeiros e espero que amanhã haja paz. Quaisquer que sejam os resultados, há que dar paz, dar espaço a quem vier para trabalhar para o Sporting", frisou o antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal.