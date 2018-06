Bruno de Carvalho fez um apelo aos sócios presentes na Assembleia Geral do Sporting - e simultaneamente uma crítica aos seus detratores, sugerindo que possa haver alteração dos resultados - para que fiquem até os resultados serem divulgados.

"Fiquem todos na AG até saberem os resultados pois se ficarem poucas pessoas até ao final vamos ter 'afinações'!!! Nem que seja até às 24h!!!", referiu o presidente do Sporting, que disse estar "esclarecido" sobre "mentiras", "desrespeito pelos sócios" e "vontade da esmagadora maioria dos sócios presentes na AG".



Recorde-se que Bruno de Carvalho tem estado bastante ativo nas redes sociais este sábado, analisando à distância a AG e divulgando mesmo vídeos do anterior do que se passa na Altice Arena.

Acompanhe aqui, em direto, a AG do Sporting.