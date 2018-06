Rogério Alves considerou à chegada à Altice Arena, onde decorre a Assembleia Geral, que é tempo do Sporting virar a página."Vamos votar e vamos decidir é um dia para arquivarmos estes antagonismos, estas guerras. Há que respeitar a escolha que for feita, partir para uma nova era e relançar este clube espetacular que é o Sporting. Quem ganhar vai ter o direito de tirar as ilações, quem perder terá de ser respeitado. Temos de ouvir os sócios, eles estão aqui para decidir", disse.