Ferro Rodrigues vai marcar presença na Assembleia Geral do Sporting, marcada para amanhã, dia 23 de Junho. A informação foi confirmada ao Diário de Notícias por fonte próxima do presidente da Assembleia da República.Sócio dos leões, Ferro Rodrigues tem-se manifestado crítico da gestão de Bruno de Carvalho nos últimos tempos, nomeadamente após o ataque ao plantel na Academia, a 15 de Maio. Numa declaração no Parlamento no dia seguinte, chegou mesmo a dizer que "não pode ficar impune quem deu passos decisivos para que a situação gravíssima tivesse acontecido."