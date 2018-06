O comité do Parlamento Europeu para os Assuntos Europeus aprovou alterações à legislação dos direitos do autor. Os especialistas acreditam que as mudanças podem levar a alterações significativas da internet. Com algumas críticas fortes às possíveis consequências. Os opositores à legislação apontam para as ameaças à liberdade.



O comité aprovou a legislação. Mas a legislação ainda está longe de entrar em vigor. Terá de ser aprovada pelo Parlamento Europeu e ser discutida pelos governos dos 28 estados-membro da União Europeia.



(Notícia em actualização)