A futebolista internacional portuguesa Ana Capeta renovou contrato com o Sporting até 2021, anunciou o clube de Alvalade no seu sítio oficial."A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a jogadora Ana Capeta para a renovação do seu contrato até 2021", pode ler-se no comunicado.A avançada lusa, de 20 anos, chegou ao Sporting em 2016 e tem no currículo três campeonatos nacionais, outras tantas edições da Taça de Portugal e uma Supertaça.