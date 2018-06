Mihajlovic explica o que quer para o campeonato e Liga Europa

A carregar o vídeo ...

Sinisa Mihajlovic deixou bem claro o que pretende para o Sporting nas principais provas em que o clube estará envolvido na temporada que está prestes a arrancar. O novo treinador leonino assinou esta segunda-feira até 2021 e, à Sporting TV, explicou o que quer."O primeiro objectivo é fazer melhor do que no ano passado. Queremos ser protagonistas no campeonato e fazer uma boa Liga Europa. Teremos tempo para preparar o sucesso, vou falar com os jogadores. A equipa tem de ter coração e honrar a camisola do Sporting, porque é uma camisola muito importante em Portugal. Temos uma grande responsabilidade. Estou cá para fazer as coisas bem. Estou em plena sintonia com presidente e director e não vejo a hora de começar", explicou o Sérvio.O técnico mostrou-se satisfeito com a nova etapa na carreira: "Estou muito contente porque depois de tantos anos em Itália vou ter uma experiência no estrangeiro, em Portugal. É o país dos campeões da Europa, Lisboa é uma cidade muito famosa, com grande história. Agradeço ao presidente que me procurou com insistência. No final chegámos a acordo e estou muito feliz".Mihajlovic garantiu ainda que, apesar de só agora assinar contrato com os leões, já tem trabalho feito com os responsáveis de Alvalade: "Já estamos a trabalhar há alguns dias, a preparar a equipa para o futuro. Augusto Inácio e Bruno de Carvalho? Um é diretor geral, outro presidente, e os três temos trabalho juntos há 10 dias. Hoje assinei o contrato mas já tínhamos começado".