A FIFA vai abrir um processo contra a Federação Mexicana de Futebol por cânticos homofóbicos dos seus adeptos no último jogo da selecção no Mundial2018, no qual os mexicanos venceram a Alemanha (1-0).Alguns adeptos da selecção 'tricolor' terão proferido cânticos homofóbicos aos 24 minutos de jogo, no momento em que o guarda-redes alemão Manuel Neuer batia o pontapé de baliza.Esta não é a primeira vez que a federação do país é multada por questões de homofobia.O caso mais recente foi em Novembro de 2017, quando o México chegou a ser repreendido por os mesmos motivos pelo Tribunal Arbitral do Desporto da FIFA, que acabou por não avançar com o processo.O México defronta ainda a Coreia do Sul em 23 de Junho, em Rostov do Don, e a Suécia, no dia 27, em Ecaterimburgo, nos restantes jogos do Grupo F do Campeonato do Mundo, que arrancou em 14 de Junho e termina em 15 de Julho.