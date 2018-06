Abalo foi detectado na Cidade do México pelo organismo que monitoriza a actividade sísmica no país.

Parece incrível, mas é verdade, os festejos de milhões de mexicanos após o golo Hirving Lozano, este domingo, diante da Alemanha, no Mundial da Rússia, provocaram um sismo artificial na Cidade do México, detetado e confirmado pelo Sistema Mexicano de Monotorização Sísmica Antecipada (SMMSA).



"O sismo detetado na Cidade do México teve uma origem artificial. Possivelmente pelos saltos massivos durante o golo da seleção do México no Mundial. Pelo menos dois sensores dentro da cidade detetaram-no às 11h32", informou o organismo no Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">Se detecta <a href="https://twitter.com/hashtag/sismo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#sismo</a> en la Ciudad de México durante el Gol de la selección en el mundial.</p>— SIMMSA (@SIMMSAmex) <a href="https://twitter.com/SIMMSAmex/status/1008373133324283907?ref_src=twsrc%5Etfw">17 de junho de 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">El <a href="https://twitter.com/hashtag/sismo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#sismo</a> detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de <a href="https://twitter.com/hashtag/M%C3%A9xico?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#México</a> en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. <a href="https://t.co/mACKesab3b">pic.twitter.com/mACKesab3b</a></p>— SIMMSA (@SIMMSAmex) <a href="https://twitter.com/SIMMSAmex/status/1008374780351967233?ref_src=twsrc%5Etfw">17 de junho de 2018</a></blockquote>

Recorde-se que a Alemanha, campeã do mundo em título, perdeu com o México por 1-0. Um golo de Lozano na primeira parte deu ao México uma surpreendente vitória sobre a Alemanha, campeão mundial em título, no jogo de abertura do grupo F.



