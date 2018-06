Robert Lewandowski à venda por 1,4 euros? Sim, é verdade. O prolífico atacante do Bayern Munique está no mercado, por um valor muito abaixo do que os 200 milhões exigidos pelo gigante alemão para a transferência. Aliás, serão 5 milhões de Lewandowski disponíveis, em formato de selo comemorativo, lançados pelos correios polacos, em circulação no dia da partida inaugural do Mundial da Rússia. O avançado de 29 anos apontou 16 golos em 10 jogos na qualificação para o Mundial – novo recorde europeu – e espera-se que deixe a sua marca na Rússia.A Polónia está a viver com entusiasmo o Mundial e logrou atingir o ‘Guinness World Records’ com o maior número de pessoas a dar toques numa bola em simultâneo, por 10 segundos: 1.444 adeptos em Cracóvia estão na história.