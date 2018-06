Bruno de Carvalho mostrou no Facebook parte da nota de culpa que recebeu, apontando o dedo às palavras de Rita Garcia Pereira e à maneira como diz ter sido expulso, ainda que sob a palavra "suspenso", falando de um "assalto total" ao poder no Sporting."Leiam o anexo e percebam se Rita Garcia Pereira mentiu ou não - Leiam bem o artigo 20 no qual eles se apoiam e vejam se estamos ou não suspensos (vulgo manhosamente "expulsos") até dia 25...".