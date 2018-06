Lopetegui chorou ao ser apresentado como treinador do Real Madrid. O treinador começou por dizer que esperava "não se emocionar muito" mas não aguentou as lágrimas: "É o dia mais feliz da minha vida. Quando cheguei aqui com 18 anos não imaginava como isto ia acabar. Assumo esta responsabilidade com muita ambição".Florentino Pérez, presidente dos merengues, deixou palavras de agradecimento ao treinador e críticas à Federação espanhola."Querido Julen, hoje regressas a tua casa depois de teres conseguido a brilhante qualificação de Espanha para o Mundial da Rússia. Sei que hoje é um dia repleto de emoções e de sentimentos contraditórios porque sei que sonhavas com o Mundial 2018. O sonho era ganhar o Mundial e também ganhar no Real Madrid. Não há um único argumento que justifique a demissão da selecção".