As instalações francesas estão situadas em Istra, a 40 quilómetros de Moscovo.

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, foi impedido de reentrar no hotel da seleção francesa, na Rússia, apesar de estar credenciado, revelou hoje o treinador dos 'bleus' em conferência de imprensa.



"Estamos sujeitos a regras de segurança muito altas, até mesmo o nosso presidente, que saiu esta manhã, não conseguiu entrar. Apesar de tudo, ele tinha a sua credencial, mas não entrou", disse o técnico Didier Deschamps, num tom divertido.



A questão inicial dizia respeito à escolha da base das instalações da equipa francesa para o Mundial2018, à qual Deschamps respondeu: "Precisamos de paz e tranquilidade, mas não queremos um local ao estilo de um bunker, precisamos de espaço".



As instalações francesas estão situadas em Istra, a 40 quilómetros de Moscovo, numa floresta isolada, no final de um acesso protegido por forças de segurança.



A França tem estreia marcada no Mundial2018 frente à Austrália, em 16 de Junho, em Kazan.



Além dos australianos, os franceses defrontam o Peru em 21 de Junho, em Ecaterimburgo, e a Dinamarca, no dia 26, em Moscovo, nos restantes jogos do Grupo C do Campeonato do Mundo, que arranca em 14 de Junho e termina em 15 de Julho.