Manuel Fernandes sublinhou a "dependência dos golos" de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional, mas não deixou de apontar as "individualidades" que fazem a diferença na equipa das quinas."Tendo em conta que é tão importante e é o melhor do Mundo, é normal ter dependência dos golos, mas também do estado de forma do Cristiano. É algo perfeitamente normal, mas Portugal foi campeão pelo grupo em si e não só pelas individualidades", afirmou o médio esta segunda-feira em conferência de imprensa.E prosseguiu, avaliando o estado anímico do capitão numa altura em que muito se fala ao futuro do jogador do Real Madrid. "Vejo-o normal, não me parece estar preocupado com o futuro. Está bastante concentrado com a Selecção Nacional e em ajudar".