O Sporting sagrou-se este domingo campeão nacional de iniciados aopor 3-1. A conquista mereceu um comentário de Bruno de Carvalho, o presidente do clube de Alvalade."Depois de ontem termos sido Hexa-campeões de futsal, hoje campeões de iniciados em futebol!!!Que orgulho! Um passado, um presente e a garantia de um futuro", pode ler-se no post de Bruno de Carvalho no Facebook.