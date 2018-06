Benfica avança para a contratação de uma das maiores promessas de Israel

Os responsáveis benfiquistas preparam-se para apresentar uma proposta por Manor Solomon, jogador dos israelitas do Maccabi Petah Tikva. O extremo, de 18 anos, é visto como uma das maiores promessas do futebol daquele país e tem vários emblemas atentos ao percurso que tem efectuado, nomeadamente o Liverpool, que já tentou contratar o internacional sub-21 israelita na última época. De qualquer forma, a proposta de cerca de 5 milhões de euros acabou por não convencer e o jogador continuou em Israel. Neste momento, há novamente vários emblemas atentos ao jogador e o Benfica é um deles.

Record sabe que os encarnados podem mesmo vir a abrir os cordões à bolsa para garantir o extremo-direito. Solomon, apesar da juventude, era um dos indiscutíveis da equipa que milita no principal escalão do futebol israelita. Ainda na última temporada foi utilizado em 30 partidas no campeonato, tendo apontado quatro golos, melhorando a média da época anterior, onde, com apenas 17 anos, foi opção em 26 encontros e marcou dois golos.

A continuidade de Solomon em Israel é vista como algo muito pouco provável, mas resta agora saber se o Benfica consegue convencer o jovem a prosseguir a carreira no futebol português.