Jorge Jesus tem uma cláusula de confidencialidade que não lhe permite falar do Sporting. A revelação foi feita esta sexta-feira por Jesus no almoço do International Club Portugal. "O que posso dizer é que neste momento tenho uma cláusula de confidencialidade na minha rescisão, sendo penalizado se fugir a esta cláusula. Portanto, não me quero alongar nem posso falar directamente sobre o tema presidente do Sporting ou sobre aquilo que aconteceu no Sporting, nomeadamente nos últimos três meses", referiu o ex-treinador dos leões.Na mesma ocasião, Jesus revelou que não pensa exercer outro cargo que não seja o de treinador de futebol.Jorge Jesus vai treinar o Al Hilal, tendo o Sporting oficializado a rescisão do contrato entre as duas partes no dia 6."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, n.º 1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD e o treinador da equipa principal de futebol, Jorge Jesus, revogação que produzirá efeitos imediatos", pode ler-se no comunicado que foi à CMVMJorge Jesus fez algumas declarações durante o almoço e ficou em lágrimas, afirmando que "antes de ser treinador, sou um ser humano". "A liderança (...) de qualquer actividade é o teu conhecimento. Só és líder se quem trabalha contigo te seguir", concluiu o treinador.