Sá Pinto falou esta quinta-feira, pela primeira vez, do interesse do Sporting para substituir Jorge Jesus no banco, assumindo que, neste momento, não estão reunidas as condições para regressar a Alvalade."Cheguei ontem do meu período na Bélgica. Felizmente, a época correu de uma forma extraordinária. Optei por não continuar por diversas razões. O futuro, em princípio, não passará por Portugal; quase de certeza que não passará. A minha ligação ao Sporting é eterna, mas para mim treinar o Sporting não é só um trabalho, é muito mais do que isso. É uma grande responsabilidade emocional. Nesta altura, estou triste com o que se está a passar no clube, mas também não existe estabilidade e não acho que estão criadas as condições que eu considero que sejam fundamentais para que volte nesta altura ao Sporting. Com certeza que muito provavelmente irei voltar no futuro mas nesta altura não", afirmou o técnico no final do 1º torneio infantil de futebol feminino no Museu João de Deus, na Estrela.