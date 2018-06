O técnico Jorge Jesus embarcou esta manhã, por volta das 7h05, rumo à Suíça, onde deverá ir discutir os termos do contrato que o ligará aos sauditas do Al Hilal por uma temporada.Ao contrário do que inicialmente terá estado em cima da mesa do técnico - rumar a Riade para ver as condições de trabalho existentes no clube da Arábia Saudita -, o ainda treinador do Sporting preferiu encontrar-se com os responsáveis na Europa, ao que tudo indica em Zurique, para negociar o contrato com o clube que lhe oferece 7 M€ limpos por ano, a que pode acrescer uma verba de 2 M€, mediante o cumprimento de determinados objectivos.O técnico está a tentar adiar ao máximo a resposta ao Al Hilal, sendo a viagem também uma forma de conseguir ganhar algum tempo. Jorge Jesus não quer deixar o Sporting em litígio e, por isso, abdica da massa salarial que iria auferir em 2018/19. O pré-acordo que tem com a SAD prevê que receba só o mês de Junho, ficando depois livre para abraçar um novo projecto profissional. Porém, Jorge Jesus teme que ocorra um volte-face de última hora e a direcção de Bruno de Carvalho o obrigue a pagar os 8 M€ correspondentes ao último ano de contrato.O consulado de JJ no clube de Alvalade está perto do fim, tendo ficado aquém das expectativas no que se refere a troféus arrecadados. Só dois: Supertaça (2015/16) e Taça CTT (2017/18). Aliada à conjuntura conturbada do Sporting, a escassez de troféus acaba por ‘abreviar’ a permanência do técnico em Alvalade.A SAD está já à procura do sucessor e, neste momento, o principal candidato é Sá Pinto, embora este seja um nome que não reúne consenso. Internamente há quem considere que o antigo jogador e treinador leonino não constitui a opção mais acertada para conduzir o barco a bom porto. Sá Pinto recusa-se, por outro lado, a encetar qualquer negociação enquanto o clube não resolver a situação de Jorge Jesus.Outra hipótese que está em cima da mesa é Daniel Ramos, que ainda está contratualmente ligado ao Marítimo mas se prepara para deixar a Madeira. Muito apreciado em Alvalade, onde o seu modelo de jogo é merecedor de rasgados elogios, Daniel Ramos está a negociar com o Chaves, embora uma eventual entrada do Sporting na corrida possa ter o condão de alterar o cenário. A SAD tem ainda em carteira o nome de vários técnicos estrangeiros. Desde Frank Vercauteren (2012/13) que a equipa leonina não é dirigida por um não português.O cenário de uma rescisão contratual só será encarado por Jorge Jesus como último recurso. Se for obrigado a enveredar por este caminho, JJ não iria invocar como justa causa, ao contrário dos jogadores, o ataque à Academia. O fundamento seria a reunião na véspera, com Bruno de Carvalho, durante a qual o líder do Sporting o despediu. As suas testemunhas seriam os restantes elementos da equipa técnica, também presentes no encontro. O prazo para apresentar a rescisão expira no dia 13.* com Luís Avelãs