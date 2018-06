Providência cautelar da MAG demissionária já deu entrada em tribunal

No domingo, o Conselho Diretivo explicou que nenhum tribunal iria aceitar a referida providência . Já esta segunda-feira, um grupo de sócios entregou à Comissão de Fiscalização uma participação disciplinar a pedir a suspensão preventiva do Conselho Diretivo.

A providência cautelar para a suspensão do Conselho Diretivo do Sporting, pedida pela Mesa da Assembleia Geral demissionária, já deu entrada no tribunal.O objetivo do organismo liderado por Jaime Marta Soares é assegurar que a AG marcada para 23 de junho com vista à destituição de Bruno de Carvalho vai mesmo avançar.