A imagem em Mugello com Marc Márquez que está a chocar o mundo

Continuar a ler Recorde-se em 2016, em Mugello houve quem queimasse bonecos com a imagem de Márquez.



Esta imagem, que já foi classificada de "nojenta", "desagradável", "infame", já levou a muitas críticas.

Marc Márquez não é amado por muitos adeptos italianos, devido as desavenças com Valentino Rossi, mas nada justifica a imagem que está junto ao circuito de Mugello, que este fim de semana recebe o GP Itália.Uma campa, com a fotografia de Marc Márquez, duas datas - a de nascimento do piloto espanhol e ainda a do próximo domingo-, e uma inscrição: "chegou a hora de crescer". Mais um esqueleto e uma camisola da Honda, equipa pela qual Márquez corre, e ao lado um cartaz: "pede um desejo".