Jogador colombiano assassinado enquanto estava numa festa

11:00

Alejandro Peñaranda foi atingido e um colega de profissão ficou ferido

Alejandro Peñaranda, futebolista de 24 anos do Cortuluá, foi assassinado no bairro de Petecuy de Cali quando se encontrava em casa de um amigo, numa festa, juntamente com outros companheiros de equipa.



Segundo dá conta a imprensa daquele país, Peñaranda encontrava-se na residência de Cristian Borja, futebolista do Toluca - clube mexicano - e foi abatido a tiro por um homem. Heissen Izquierdo, colega de equipa, ficou ferido.



"Os acontecimentos deram-se na madrugada de sexta-feira para sábado. Alí estavam numa festa vários jogadores de futebol. A esse sítio chegou um homem perguntando por uma mulher e segundos depois começou a disparar sobre os jovens, deixando um morto e um ferido com várias balas", afirmou a polícia local à RCN, confessando não saber os motivos que conduziram à tragédia.



O Corlutuá, clube que representava por empréstimo do América Cali, já lamentou o sucedido.



