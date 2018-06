08:22

Na inauguração da casa do FC Porto em Felgueiras, Pinto da Costa afastou cenário de saída e defendeu um futebol com ética.

Pinto da Costa ao ataque e também à defesa num discurso para quase 500 dragões na inauguração da casa do FC Porto em Felgueiras. O líder, depois de receber os habituais elogios pelo seu carisma e omnipresença, discursou com várias interrupções para aplausos, chegando a tocar em temas mais sensíveis da actualidade.



Sem nunca se referir directamente ao Sporting e à crise que está definitivamente instalada em Alvalade, Pinto da Costa fez mesmo questão de se mostrar solidário ao abordar um futebol onde também pode haver ética.



"O futebol não é só o que certos ‘paineleiros’ apresentam nas televisões", começou por dizer, provocando uma gargalhada geral na sala, registando o que lhe ia na alma logo da seguir: "O futebol também é uma luta leal e uma prova de solidariedade, onde também é possível existir ética, onde também é possível respeitar quem está na mó de baixo."



Prosseguindo nessa onda de abordar temas mais ‘quentes’, Pinto da Costa falou depois das "muitas dificuldades" que existem "na vida, no futebol e até nos bancos", neste caso sem registar algum foco nas suas palavras.



"Há muita gente que vive com grandes dificuldades e que está a pagar os assaltos aos bancos. Nós felizmente ainda podemos vir aqui comer, mas há muitos que não têm o que comer porque o dinheiro vai para essas falcatruas que todos nós sabemos que existem", fez ainda questão de registar o líder dos dragões, fazendo alusão indireta à notícia do ‘Correio da Manhã’ sobre a perda de 24,5 milhões de euros por parte da Caixa Geral de Depósitos num acordo com Luís Filipe Vieira



Firme e hirto no poder



Num discurso que versou, enfim, uma variedade de temas, Pinto da Costa não deixou de se referir à sua continuidade como presidente do FC Porto, deixando bem claro que acabou por ser "mal interpretado" pelo seu último discurso, como se estivesse já a despedir-se dos 36 anos de presidência.



Puro engano, como se percebeu pelo que disse de pronto: "O que eu disse é que era preciso que sócios e adeptos apoiem os jogadores o treinador e o presidente, seja ele qual for, sendo eu ou não, porque poderá acontecer mais cedo do que se pensará. Fui interpretado como se estivesse a despedir-me e a ir embora, mas atenção que não estou a despedir-me."



"Houve um jornal que no outro dia arranjou logo sete candidatos. Até fui consultar os estatutos para saber se era possível haver um presidente por cada dia da semana", continuou Pinto da Costa, dando por concluído o tema com mais certezas: "Desses sete candidatos até há pessoas que muito prezo e que têm capacidade para gerir o FC Porto melhor do que eu, mas têm de esperar um bocadinho. Até disseram lá que o meu filho não podia e eu fui ver o cadastro dele e vi que está limpo. Não sou de abandonar e enquanto Deus me der vida e saúde e vocês quiserem eu serei presidente."



E com esta frase a sala saltou em uníssono num ‘Pinto da Costa, olé’, o que levou o eterno presidente dos dragões a terminar com uma promessa: "Volto daqui a 13 anos. Enquanto aguentar é com prazer que faço estas visitas."



Adepto confesso do poder local



No habitual discurso que nem sempre é de circunstância, na Câmara Municipal de Felgueiras, Pinto da Costa voltou a confessar ser "um grande adepto do poder local". "Por isso é que faço questão e gosto de vir sempre às Câmaras Municipais nestas ocasiões. Felizmente, agora também temos no Porto um presidente que vê a importância dos clubes para a sua cidade", destacou o líder dos azuis e brancos, confessando-se também adepto "do Felgueiras" e mostrando-se "muito agradecido" pela receção a que esteve votado na edilidade, onde foi recebido com uma sonora salva de palmas.