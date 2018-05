Médio confiante para o Mundial, apesar de assumir que a equipa das "quinas" não está no grupo de principais candidatos.

Bernardo Silva não esconde que Portugal vai à Rússia para tentar trazer o troféu. O jogador da Selecção Nacional admitiu, porém, que os lusos não estão no grupo dos principais candidatos.



"Temos muita ambição de ganhar esta competição, sabendo que não somos favoritos. Depois de ganhar o Europeu, todas as selecções olham para Portugal de maneira diferente e a pressão está sempre associada a este tipo de coisas, mas é uma coisa boa, é sinal de que a Selecção tem feito um bom trabalho", referiu em declarações à FPF.



O médio português realçou depois o poderio dos adversários que Portugal terá pela frente no Grupo B: "Começamos contra um dos favoritos, Espanha, e depois temos um jogo contra Marrocos. Eu, que joguei em França, posso dizer que é uma selecção muito forte. Depois contra o Irão, que é treinado por um seleccionador que todos conhecemos".



Antes da Rússia há compromissos de preparação para disputar e Bernardo Silva garante que o objectivo passa por ganhá-los todos: "Os jogos com Tunísia e Argélia enquadram-se no estilo de jogo de Marrocos. O da Bélgica talvez no de Espanha. Vamos dar o nosso melhor para ganhar e para chegar ao Mundial com a confiança no máximo".



Em "óptimas condições"



O jogador do Manchester City falou depois sobre a sua primeira temporada em Inglaterra, confessando que a adaptação ao futebol de Pep Guardiola nos citizens refletiu-se em menos minutos de jogo no início da época, situação que foi depois ultrapassada.



"Na primeira metade da época não joguei tanto como queria porque quando mudas de clube tens de adaptar-te ao treinador e à forma de jogar. Mas agora na segunda metade consegui ter o meu tempo de jogo e sinto-me em óptimas condições. Espero corresponder e dar muitas alegrias aos portugueses", concluiu.