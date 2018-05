Presidente do FC Porto diz que projeto contempla imediato mas também "mais além".

Pinto da Costa garantiu que a renovação de Sérgio Conceição, oficializada esta quinta-feira, estava há muito definida. O presidente do FC Porto lembrou não só o excelente trabalho protagonizado pelo técnico na última época mas também o seu portismo.



"Já estava pensada há muito tempo mas terminou a época e antes de o míster ir de férias entendemos que era importante firmar no papel o que já tínhamos alinhavado, pois estamos a fazer planos para o imediato mas também mais além. Ninguém estranhará que alguém da casa, sendo peça importantíssima, tenha renovado. É sinal de que estamos contentes e ele também. É natural que quando se está bem não se mude. É o clube do seu coração desde menino e por isso é natural. De certeza que os adeptos ficarão contentes com esta medida", disse Pinto da Costa ao 'Porto Canal'.



Depois do campeonato conquistado, o líder azul e branco não estabeleceu publicamente qualquer meta para Conceição tendo em vista 2018/19: "Não pedi objetivos, ele sabe bem o que deseja, o que todos queremos e não é preciso pedir nada, sabemos que irá continuar a dar o máximo."



Questionado sobre eventuais diferenças no treinador relativamente há um ano, quando chegou ao Dragão, Pinto da Costa destacou que existe "a mesma vontade de trabalhar aqui, se não [Conceição] não teria vindo nem renovado."