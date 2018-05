O homem com quem o guarda-redes do Sporting, Rui Patrício, aparece esta terça-feira numa fotografia no Instagram é Sri Swami Vishwananda, nascido numa família hindu nas Ilhas Maurícias em 1978. E foi naquela ilha do Índico, contam relatos de quem o conheceu, que começou a ser procurado para ouvirem os seus conselhos.A sua fama chegou a outros países e em 1998 viajou pela Europa numa altura em que a sua espiritualidade hindu começou a ter curiosidade pela prática cristã. O misticismo das duas religiões começou então a dominar a prática espiritual de Sri Swami Vishwananda e os seus seguidores um pouco por todo o Mundo foram rapidamente multiplicando-se.Neste momento, Sri Swami Vishwananda encontra-se no centro espiritual Bhakti Marga, localizado a 70 quilómetros de Frankfurt, na Alemanha, onde os retiros são procurados por crentes de várias latitudes e credos.A inscrição numa "peregrinação" de sete dias na Bhakti Marga como a que arranca já esta quinta-feira, por exemplo, custa 2850 euros. É o valor do sossego espiritual naquela bucólica região vinícola alemã.