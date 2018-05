Sebastián Coates não é taxativo quanto ao futuro. O central uruguaio deixou Lisboa esta tarde, mas não se despediu do Sporting e limitou-se a constatar um facto... decisivo: "Tenho contrato", limitou-se a afirmar, quando questionado sobre o tema.Coates, ligado ao Sporting até 2022, está convocado para o Mundial. O defesa partiu da capital portuguesa na companhia de Bryan Ruiz, que também participará no Campeonato do Mundo, pela Costa Rica. O médio não quis prestar declarações à saída de Portugal.