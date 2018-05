Jaime Marta Soares não teve direito a bilhete para a Tribuna de Honra do Estádio do Jamor, palco da final da Taça de Portugal, este domingo (17H15), entre Sporting e Aves. Ainda assim, o presidente demissionário da Mesa da AG leonina, que esteve com a equipa este domingo no hotel, estará no encontro."Vou estar no Jamor como presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, que serei sempre até ao momento de tomar posse outra mesa. Lá pelo facto de estarmos demissionários, mantemo-nos totalmente em funções. Os elementos da Mesa vão estar lá todos, ou quase todos, dentro daquilo que é o estrito respeito pelos estatutos. É nessa condição que lá estarei", afirmou, em exclusivo, aE prosseguiu: "Estarei, eu e os meus colegas da Mesa, dentro do estrito respeito e cumprimento dos estatutos do Sporting Clube de Portugal. As atitudes ficam com quem as pratica. Aqui vêm mais uma vez ao de cima os valores e os princípios de Bruno de Carvalho, que não sabe respeitar nada nem ninguém".Recorde-se que já hoje, Marta Soares esclareceu que marcará eleições de imediato para todos os órgãos sociais , e não haverá comissão de gestão, se o presidente Bruno de Carvalho se demitir.Para a Tribuna de Honra, os nomes indicados pelo Sporting são João Sampaio, presidente da AG da Sporting SAD, e Rui Moreira de Carvalho, presidente do Conselho Fiscal da Sporting SAD.Entretanto, a Holdimo não recebeu os respectivos convites da Sporting SAD.