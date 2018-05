Dragões reagem ao comunicado das águias a comentar investigações ao clube de Alvalade.

O FC Porto reagiu ao comunicado do Benfica a comentar as investigações ao Sporting, criticando a postura das águias. Num comunicado publicado no seu site, os dragões dizem que o rival encarnado "tenta desesperadamente ressuscitar a sua velha tese de vítima no caso dos e-mails".

Recorde-se que as águias, em reacção à operação CashBall, que investiga alegados actos de corrupção dos "leões" no andebol e no futebol, afirmaram que a "omissão e o silêncio de todas as autoridades sobre o grave crime de roubo da correspondência privada do SLB, e a sua pública divulgação através de um pretenso porta-voz, terão certamente contribuído para afirmação de um clima de total impunidade e de errada percepção de que o crime compensa."



Leia o comunicado do FC Porto na íntegra:



"O FC Porto repudia mais um expediente usado pelo SL Benfica que, aproveitando-se das investigações a cargo da Polícia Judiciária sobre alegados actos de corrupção desportiva da Sporting SAD, tenta desesperadamente ressuscitar a sua velha tese de vítima no caso dos e-mails divulgados pelo nosso Director de Comunicação através do Porto Canal.



O FC Porto reafirma que o caso dos e-mails é de toda a evidência péssimo para o futebol e o desporto português em geral, não pelo modo como foi divulgado ou pela forma como foram obtidas as informações, mas sim pelos indícios criminosos que os conteúdos desses mesmo e-mails contêm. E tanto assim é que estão sob investigação judicial e até já fizeram detidos em correlação com o tenebroso caso denominado e-toupeira em que o Estado de Direito foi violado."