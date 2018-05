Bruno Fernandes, médio ofensivo do Sporting, apareceu em vídeo esta terça-feira, depois das agressões na Academia de Alcochete a dizer "foi um prazer estar com vocês". Vários jornais concluíram que o jogador estaria a anunciar o seu fim de carreira no clube de Alvalade.Mas foi noticiado, esta quarta-feira, que internacional português, deu instruções à família mais próxima para abandonar Lisboa e regressar ao Porto, com receio das repercussões que estes ataques possam vir a ter na sua família.