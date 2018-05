Administrador da SAD do FC Porto para a área financeira deixou críticas aos rivais.

Fernando Gomes apresentou o 8.º empréstimo obrigacionista da SAD do FC Porto na manhã desta segunda-feira. O administrador explanou os detalhes da operação que deverá fazer entrar 35 milhões de euros nos portistas, com a sociedade a pagar 4,75 por cento de juros aos subscritores no prazo de três anos, e deixou uma farpa aos rivais.



"Temos feito estes empréstimos com grande sucesso, esperamos que este também o tenha e é normal que o tenha. No FC Porto nunca tivemos perdões de dívida, nem de juros. (...) Quando não se cumprem as indicações do mercado, aconteça isso com Benfica, Sporting ou quem quer que seja, é claro que há aqui um cenário de concorrência desleal", disse Fernando Gomes, em conferência de imprensa.



Num comentário ao atual valor do plantel, Fernando Gomes lembrou que o valor contabilístico do grupo é diferente do valor de mercado e, com isso, deixou uma certeza: Marega vale mais do que 12 milhões de euros.



"O valor contabilístico de cada jogador é o valor de aquisição menos a amortização feita a cada ano na SAD. O valor de mercado é outra coisa... E mesmo assim relativa. O site Transfermarkt, por exemplo, diz que o valor de mercado do Marega é de 12 milhões de euros e, por essa verba, ele não sairá do FC Porto. O do Soares é de 7 milhões, o do Felipe também é de 12 milhões de euros... Enfim, só para perceberem que são coisas diferentes", afirmou.