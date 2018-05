21:54

Técnico realça importância da conquista do segundo lugar

Após a vitória do Benfica frente ao Moreirense (1-0), Rui Vitória salientou a importância do segundo lugar alcançado, tendo frisado a superioridade das águias em relação ao Sporting nessa luta. O treinador das águias enalteceu também a qualidade de Jonas e do restante grupo de trabalho.



Acesso à Champions

Falhámos o principal objetivo, mas não sendo possível, havia aqui uma compensação. Acaba por ser meritório para todos os que trabalharam. Nesta luta que se levou até à última jornada, saímos mais à frente do que o adversário direto. Esta época foi de certa forma cruel, merecíamos um resultado positivo. O segundo lugar não era o que queríamos mas é algo que nos dá alento.



Superioridade em relação ao Sporting

Fomos mais fortes do que o adversário direto (Sporting), tanto na Luz como em Alvalade. Ficámos em desvantagem na última jornada, mas é um prémio da superioridade. Fomos mais capazes. Este jogo teve de ser jogado com o que se passava noutros campos. Temos de ser racionais e sentimos na segunda parte que este era o objetivo que queríamos. Era fundamental ficar à frente do Sporting e na segunda posição.



Números de Jonas

São números que refletem a qualidade do jogador e a qualidade da equipa que ajudou a que o Jonas chegasse a esta marca. Fico feliz que seja premiado desta maneira, mas fico também feliz por haver um conjunto de jogadores em redor dele.