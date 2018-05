A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de louvor apresentado pelo CDS-PP ao tenista João Sousa, que no domingo se tornou no primeiro português a conquistar o Estoril Open.

"Assumindo a garra vimaranese como parte da sua identidade, João Sousa é um exemplo de persistência, dedicação e determinação para as camadas mais jovens e para todo o desporto nacional, bem como um orgulho para todos os portugueses", refere o texto, que destaca ainda as "qualidades pessoais" do tenista.

Apontando João Sousa como "o melhor tenista português de sempre", a Assembleia da República "saúda e felicita" o atleta, "reconhecendo a dimensão maior do seu feito".

No Estoril Open, o jogador de 29 anos venceu o terceiro título da carreira, depois de Kuala Lumpur (2013) e Valência (2015), ao bater o norte-americano Frances Tiafoe, 68.º do ranking, em dois 'sets', com um duplo 6-4.

Com esta vitória, o tenista João Sousa subiu 20 lugares no ranking ATP e passou a ocupar o 48.º lugar, regressando praticamente um ano depois ao top 50.

Sousa tem como máximo de carreira o 28.º posto da hierarquia mundial.