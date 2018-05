Conselho de Disciplina manda abrir sumaríssimo a Rúben Dias

Record esta segunda-feira. O lance foi considerado, de forma unânime, merecedor de cartão vermelho, pelos antigos árbitros que analisam casos nos jornais. Xistra nem falta marcou. instauração de um sumaríssimo a Rúben Dias foi avançada poresta segunda-feira. O lance foi considerado, de forma unânime, merecedor de cartão vermelho, pelos antigos árbitros que analisam casos nos jornais. Xistra nem falta marcou.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ordenou hoje a abertura de um auto de flagrante delito, pela Comissão de Instrutores (CI) da Liga, com vista à instauração de um processo sumário a Rúben Dias, na sequência do lance com Gelson Martins, no dérbi do passado sábado.Já Bruno Fernandes escapou à decisão do CD, uma vez que o lance foi julgado em campo pelo árbitro Carlos Xistra - viu o amarelo por rasteirar Cervi -, o que não invalida que a CI não possa instaurar um sumaríssimo ao médio do Sporting e fazer a proposta de castigo.Relativamente ao defesa-central do Benfica, a CI enviará amanhã a sua proposta de desfecho, que será apreciada na reunião da secção profissional do órgão liderado por José Manuel Meirim.