O Benfica voltou este domingo a falar em "jogo sujo" e "campeonato sujo" em novo tweet na conta dirigida à comunicação social. Os encarnados mostram alguns lances do dérbi, que consideram ter sido mal avaliados pela equipa de arbitragem. "Porque só não viram Xistra e Hugo Miguel? Jogo sujo. Campeonato sujo", questionam as águias.Sábado logo após o encontro, o Benfica fez as primeiras críticas . "Jogo sujo. Campeonato sujo. Uma arbitragem que envergonha o futebol: penáltis e faltas perdoados culminando numa falta inventada para anular o golo limpo de Raúl. E porquê é que o vídeo-árbitro Hugo Miguel tal como na Luz não vê os lances? Como será a última jornada?", afirmaram as águias na referida conta do Twitter.