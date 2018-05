condenado "a renegociação do Sporting CP com a banca".





Luís Filipe Vieira deu ordem aos advogados para avançarem com processos crimes contra Nuno Saraiva, por causa de um post deste sábado no qual o director de comunicação do Sporting fala de "dívidas de quase um bilião" por parte do presidente do Benfica.Numa nota no site do clube da Luz, o presidente das águias não só recusa as acusações de que é alvo, como fala em mentira "totalmente irresponsável e criminosa".Nuno Saraiva tinha acusado a FEBASE de estar "ao serviço do estado lampiânico, em bicos de pés (...) demonstrando militância mas uma grande limitação de inteligência, sentido de verdade e de responsabilidade e uma total ignorância". O director de comunicação indignou-se com o facto desta instituição ter"Aguardamos todos (sentados, claro) a indignação destas pessoas pelas dívidas de quase 1 bilião de Vieira, das suas empresas e do próprio Benfica à banca - nomeadamente os 600M devidos ao Novo Banco ou, por exemplo, o real perdão de dívida de 15M ao BPN quando todos os portugueses tiveram que pagar do seu bolso", escreve Nuno Saraiva.Saraiva continua, questionando "quantos mais benfiquistas estarão dispostos a construir notícias mentirosas que só servem para criar ruído e desinformação, escondendo tudo o que realmente se passa na 2a circular".

O Benfica respondeu apelidando as declarações de Nuno Saraiva como "totalmente falsas", informando que " Luís Filipe Viera deu indicações aos seus advogados para avançarem com os competentes processos crimes contra o autor destas calúnias que intencionalmente publicita dados errados e totalmente deturpados".



O comunicado continua podendo ler-se que Vieira não tem "qualquer dívida em incumprimento" e que não "foi objeto de qualquer perdão de dívida por parte de nenhuma instituição bancária". Nas últimas semanas tem sido tema de actualidade o perdão da dívida de que o Sporting CP beneficiou.

Leia abaixo o comunicado do Benfica na íntegra:Perante a gravidade das afirmações totalmente falsas do director de comunicação do Sporting Clube de Portugal, que hoje na sua conta de facebook refere que "Luís Filipe Vieira, as suas empresas e o próprio Benfica teriam uma divida de um bilião à Banca", falando nomeadamente de "600 milhões devidos ao Novo Banco" e de "um real perdão de divida de 15 milhões ao BCP", informamos que Luís Filipe Viera deu indicações aos seus advogados para avançarem com os competentes processos crimes contra o autor destas calúnias que intencionalmente publicita dados errados e totalmente deturpados.Luís Filipe Vieira não tem qualquer dívida em incumprimento e não foi objecto de qualquer perdão de dívida por parte de nenhuma instituição bancária, e que ainda recentemente foi público a regularização de todas as relações de crédito de uma das empresas em que participa, a Promovalor com o Novo Banco.O clima de ódio, de permanentes manobras de deturpação e de difamação são inadmissíveis. Neste caso o seu responsável incorre de várias infracções, mentindo e lesando a honra e o bom nome de pessoas e instituições de uma forma totalmente irresponsável e criminosa.