Bancários indignados e revoltados com perdão do BCP e Novo Banco ao Sporting

"Bancários manifestam justificada indignação e revolta por perdão de dívida ao Sporting". É este o título do comunicado emitido pela Federação do Sector Financeiro (Febase), um sindicato afecto à UGT, em reacção às notícias que dão conta que os BCP e o Novo Banco aceitaram perdoar quase 100 milhões de euros ao clube de Alvalade e que hoje faz manchete no Correio da Manhã.

"Veio hoje a público que o Millennium BCP e o Novo Banco terão perdoado 94,5 milhões de euros ao Sporting", sendo que "se esta notícia corresponder à verdade, está-se perante uma situação causadora de justificada indignação e que exige esclarecimentos imediatos por parte dos referidos bancos", refere o comunicado.

O presidente do clube de Alvalade escreveu num artigo de opinião publicado no Diário de Notícias que nos "últimos meses" conseguiu "negociar uma melhoria das condições da reestruturação financeira", baixando de 135 para 40,5 milhões o valor da dívida ao BCP e ao Novo Banco, através dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) detidos por estes.