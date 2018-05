Federação confirma calendário para a nova época: confira as datas

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta sexta-feira que a Liga NOS 2018/19 arranca a 11 de Agosto de 2018 e a última ronda será disputada a 19 de Maio de 2019, conformeadiantara.A temporada inicia-se com a Supertaça Cândido de Oliveira, que se disputa no primeiro fim-de-semana de Agosto. A final da Taça de Portugal terá lugar a 26 de Maio de 2019.O Campeonato de Portugal tem início a 12 de Agosto, sendo que a final está agendada para 23 de Junho de 2019. A estreia do Campeonato Nacional Sub-23 será a 18 de Agosto.