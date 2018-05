Sporting confirma contratação de Marco Túlio

Avançado foi contratado ao At. Mineiro e tem contrato válido até 2023.

O Sporting confirmou esta sexta-feira a contratação de Marco Túlio. O contrato é válido até 2023, com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.



Marco Túlio, de 20 anos, vai ter no final da temporada a primeira oportunidade para se mostrar aos sportinguistas, uma vez que vai integrar a digressão à China.



O avançado, contratado ao At. Mineiro, é tido com uma das grandes esperanças do futebol brasileiro e chega aos verdes e brancos incluído no negócio de Elias, como forma de o clube de Minas Gerais saldar parte da sua dívida pelo médio brasileiro.



Comunicado



"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Clube Atlético Mineiro para a transferência definitiva do jogador Marco Túlio, no âmbito do acordo para a redução de 900 mil euros na dívida referente à transferência do jogador Elias. A Sporting SAD fica titular de 70% dos direitos económicos do atleta, conservando o direito de opção de aquisição do remanescente até 31 de Janeiro de 2022 por dois milhões de euros, e tendo o Clube Atlético Mineiro direito a 10% de uma mais valia futura. Marco Túlio assinou um contrato válido até 2023, com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros. A Sporting SAD deseja a Marco Túlio as maiores felicidades profissionais e pessoais."