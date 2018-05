Atleta britânica morre num Ironman em Marbella

Entrou em paragem cardiorespiratória na prova de natação e faleceu depois no hospital.

Uma triatleta britânica foi resgatada do mar durante o Ironman 70.3 de Marbella, em Espanha, no último domingo, e acabou por falecer um dia depois no hospital.



A mulher, que estava em paragem cardiorespiratória, foi reanimada ainda na praia mas estava em morte cerebral, acabando por não resistir.





Esta prova contou com a presença de 2.500 triatletas, foi a primeira do circuito europeu e apurou 50 atletas para o Campeonato do Mundo da especialidade, que vai ter lugar na África do Sul, em Setembro.



O Ironman 70.3 consiste em 1.900 metros de natação, 90 quilómetros de bicicleta e 21 quilómetros de corrida. O britânico David McNamee foi o vencedor masculino e a alemã Laura Philipp a vencedora entre as mulheres.