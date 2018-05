Espera-se um dragão esgotado para o jogo de domingo contra o Feirense.

O jogo do FC Porto contra o Feirense no Dragão pode marcar a conquista do título para os portistas. Basta um ponto à equipa de Sérgio Conceição para se sagrar campeã nacional e os adeptos correspondem com entusiasmo, esperando-se lotação esgotada.



Esta terça-feira, foram postos à venda os bilhetes para sócios e foram centenas os que compareceram no estádio, fazendo longas filas para comprar os ingressos do que esperam vir a ser uma festa aguardada há quatro épocas.