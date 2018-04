O internacional português Pepe contraiu uma microrrotura de tipo 3 na coxa esquerda no jogo deste domingo do Besiktas frente ao Galatasaray (0-2), anunciaram as águias negras no seu site oficial.O defesa-central de 35 anos abandonou o relvado aos 61 minutos do dérbi turco e os exames médicos efectuados esta segunda-feira confirmaram a gravidade da lesão.O Besiktas não divulgou o tempo de paragem esperado, mas, segundo avança o jornal turco 'Fanatik', Pepe falhará o resto da temporada ao serviço dos turcos, sendo baixa nos últimos jogos do campeonato frente ao Kayserispor, Osmanlispor e Sivasspor.Internacional por 92 ocasiões com a camisola das quinas, Pepe deverá, no entanto, estar apto a tempo de disputar o Mundial 2018 com início marcado para 14 de Junho.