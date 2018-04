Jogador do Vitória de Guimarães fica inconsciente após choque em campo

O jogo entre o Vitória de Guimarães e o Moreirense para a I Liga ficou, esta sexta-feira, marcado por um lance aos 50 minutos em que Óscar Estupiñán, avançado do Guimarães, chocou de cabeça com Iago Santos.O jogador colombiano perdeu os sentidos, situação que gerou grande tensão no relvado, mas acabaria por recuperar a consciência pouco depois. Estupiñán foi retirado de maca do relvado e foi levado para o hospital, para ser avaliado.