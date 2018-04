A Polícia de Merseyside deteve, na terça-feira, dia em que se jogou em Liverpool a 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões, dois adeptos da Roma por suspeita de tentativa de homicídio. O homem de origem irlandesa, com 53 anos, terá sido agredido na cabeça e está em estado crítico no hospital, informaram em comunicado as autoridades britânicas."Acreditamos que a vítima estava em Liverpool com seu irmão para assistir à meia-final Liverpool-Roma e foi atacada durante desacatos entre adeptos da Roma e do Liverpool perto do pub Albert por volta das 19h35", referiu a polícia, adiantando que os adeptos italianos detidos têm 25 e 26 anos.O Liverpool já repudiou o ato de violência: "O Liverpool está chocado, após um adepto ter sido deixado em condições críticas antes do jogo com a Roma. Os nossos pensamentos, em primeiro lugar, estão com a vítima e sua família neste momento muito traumático", pode ler-se no site do clube britânico.