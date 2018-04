A France Football pediu desculpa a Andrés Iniesta por nunca lhe ter dado a Bola de Ouro - prémio que distingue o melhor futebolista do Mundo e que é atribuído desde 1956. Num artigo de opinião do chefe de redacção, Pascal Ferré, a conceituada publicação desfez-se em elogios ao médio do Barcelona e falou numa "anomalia democrática" para justificar o facto de o internacional espanhol nunca ter recebido o galardão.Ainda assim, deixa a porta aberta à distinção do futebolista caso este e a Espanha brilhem no Mundial.Recorde-se que a Bola de Ouro tem sido entregue a Cristiano Ronaldo ou a Messi desde 2008, com Iniesta a ficar em segundo lugar em 2010, o ano em que esteve mais próximo de vencer, algo que muitos consideram que deveria ter sido o desfecho, depois do médio ter marcado o golo que deu o Mundial à Espanha.Refira-se que Iniesta deverá anunciar a saída do Barcelona em breve, para actuar no campeonato chinês na próxima época.