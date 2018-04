Luta pelo título: o que falta jogar aos três grandes

Consulte o calendário de FC Porto, Benfica e Sporting.

Encerrada a 31.ª jornada da Liga NOS, o FC Porto segue na frente do campeonato com mais 2 pontos que o Benfica e mais 5 que o Sporting, quando restam apenas três rondas para o fim do campeonato. Consulte aqui o calendário dos três grandes.



FC PORTO (1.º) - 79 pontos

Marítimo (f)

Feirense (c)

V. Guimarães (f)



BENFICA (2.º) - 77 pontos

Tondela (c)

Sporting (f)

Moreirense (c)



SPORTING (3.º) - 74 pontos

Portimonense (f)

Benfica (c)

Marítimo (f)