Matt Campbell, estrela do 'Masterchef' britânico, morreu aos 29 anos enquanto corria a Maratona de Londres, após sofrer um colapso cardíaco.Campbell caiu inanimado no chão depois de já ter completado cerca de 36 quilómetros a correr e a apenas outros seis de romper a meta final. Apesar de ter sido rapidamente assistido no local e transportado para o hospital, acabou por não resistir.O famoso Chef tinha alcançado o auge da sua carreira ao participar no concurso televisivo 'Masterchef', emitido pela BBC no ano passado. Corria a Maratona de Londres em memória do pai, que morreu há 18 meses.Matt começou a ganhar gosto pelas corridas em 2016, e esta era a quarta maratona em que participava. As causas da sua morte ainda estão a ser apuradas pelas autoridades médicas.